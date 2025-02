Omicidio a Ribera, un tunisino ucciso a colpi d'arma da fuoco

Un uomo è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, nel centro abitato di Ribera (Agrigento), in via Buonamici, nei pressi del palazzo municipale.

Stando a quanto si apprende si tratterebbe di un giovane straniero, un tunisino.

Non è ancora chiara la dinamica ma la zona, secondo una prima ricostruzione, sarebbe frequentata da extracomunitari. E l’omicidio potrebbe trattarsi proprio di un regolamento di conti tra connazionali. Sul posto, lanciato l’allarme, i carabinieri della Tenenza di Ribera. I militari dell’Arma sono sulle tracce dell’autore del delitto.