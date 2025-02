Divulgatore della Cultura siciliana, premiato all'Ars Gaetano Basile

Si è tenuta ieri pomeriggio, nella prestigiosa Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, la presentazione del nuovo libro di Gaetano Basile "Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c'è più", edito da Kalòs. L'evento, organizzato dalla Commissione Biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha visto una nutrita partecipazione di pubblico che ha seguito con interesse il dialogo tra l'autore e il giornalista Lino Buscemi.

Nel corso dell'incontro, è stato conferito all'autore un riconoscimento speciale "per il suo straordinario contributo alla divulgazione della cultura siciliana."

Il volume raccoglie preziose testimonianze di tradizioni, usanze e vicende che hanno caratterizzato la storia dell'isola, narrate con la sapiente penna di Basile che, attraverso una prosa coinvolgente, accompagna il lettore in un viaggio nel tempo, dalle "terre perse" della sua infanzia fino ai giorni nostri.

"Gaetano Basile rappresenta un autentico tesoro per la nostra cultura", ha dichiarato la Presidente della Commissione Marianna Caronia. "La sua instancabile e appassionata azione di promotore e divulgatore della cultura siciliana si distingue per la capacità di rendere accessibile a tutti il nostro patrimonio storico e culturale, con un linguaggio chiaro ma mai banale, sempre attento alla storia e alle storie, alle innumerevoli sfumature della nostra cultura e della storia siciliana. Il suo impegno pluridecennale merita il nostro più sincero ringraziamento."

Gaetano Basile, giornalista, scrittore e autore televisivo palermitano, è stato premiato nel 2011 come "Miglior divulgatore culturale della gastronomia italiana" dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. La sua vasta produzione letteraria comprende numerose opere dedicate alla Sicilia, alla sua storia, alle sue tradizioni e alla sua rinomata cultura gastronomica.