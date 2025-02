Modica, i 12 consiglieri della maggioranza: utilizzare i soldi della Regione per il Sociale

I 12 consiglieri di maggioranza hanno presentato una mozione all'amministrazione comunale di Modica e al sindaco, Maria Monisteri, affinché vengano predisposti nel più breve tempo possibile tutti gli atti consequenziali ai finanziamenti ottenuti dalla Regione nel campo del sociale. Nel dettaglio i consiglieri firmatari - Rita Floridia, Piero Covato, Giovanni Alecci, Alessio Ruffino, Massimo Caruso, Lorenzo Giannone, Daniele Scapellato, Giammarco Covato, Paolo Nigro, Elena Frasca, Leandro Giurdanella e Miriam Franzò - si riferiscono ai 765 mila euro inseriti nella finanziaria grazie a tre appositi emendamenti presentati dall'onorevole Ignazio Abbate che riguardano il potenziamento del centro di aggregazione sociale in Via Sacro Cuore (100 mila euro), l'abbattimento dei costi del servizio mensa scolastica (240 mila euro) per le famiglie meno abbienti (ISEE inferiore a 14 mila euro) e l'abbattimento dei costi di trasporto scolastico (425 mila euro) per le famiglie con ISEE fino a 14 mila euro. "È necessario - scrivono i consiglieri nella mozione - rivedere i criteri delle tariffe della refezione e del trasporto alla luce della nuova disponibilità economica arrivata dalla Regione. È auspicabile la celerità di questi atti perché ogni giorno di ritardo nella loro predisposizione significa un aggravio di spesa per i cittadini modicani. Viceversa, i finanziamenti ottenuti, se opportunamente utilizzati, consentiranno a tanti cittadini di poter usufruire di servizi così essenziali in maniera gratuita. Proprio alla luce di questo dato, abbiamo chiesto che la discussione della nostra mozione avvenga alla prima seduta utile del Consiglio Comunale sperando in una condivisione unanime di essa".