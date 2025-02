Pallanuoto A1, l'Ortigia chiamata a vincere domani nel confronto col Bologna

Analizzato e messo subito in archivio il brutto pomeriggio di Brescia, l’Ortigia si concentra con sano realismo sul prossimo impegno, forse il più importante di questa fase della stagione. Domani pomeriggio, infatti, alle ore 15.00, alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi ospiteranno il De Akker Team Bologna, nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1. Una sfida fondamentale contro una squadra che sta disputando un ottimo campionato, come dimostra il sesto posto in classifica, con cinque punti di vantaggio sull’Ortigia. I biancoverdi devono vincere per accorciare le distanze e accumulare punti importanti nella corsa alla quarta o quinta posizione, prima di un altro ciclo terribile, che li vedrà impegnati a Savona e poi in casa contro il Recco. Dal canto loro, i bolognesi, tra le cui fila militano gli ex Gallo, Andrea Condemi e Tringali Capuano, puntano a ripetere l’impresa dell’andata, quando nel finale riuscirono a conquistare la vittoria. Espugnare Siracusa, per i felsinei significherebbe guadagnare terreno su Trieste e Vis Nova (che si affrontano in questo turno) e segnare un allungo praticamente decisivo sull’Ortigia. Piccardo dovrà fare a meno ancora di Tempesti, infortunato, e dovrà valutare Kalaitzis, alle prese con l’influenza. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia (clicca qui), ma si spera di vedere le tribune della “Caldarella” piene, per spingere i biancoverdi verso una fondamentale vittoria.

Alla vigilia, parla Sebastiano Di Luciano, il quale assicura che il gruppo non sarà condizionato dalle ultime due uscite negative in coppa e in campionato: “Veniamo da due bruttissime prestazioni contro Sabadell e Brescia. In Spagna eravamo andati con l’idea di provare a passare il turno, purtroppo però la gara, anche per via di prestazioni individuali non positive, a partire dalla mia, non è andata come volevamo. A Brescia, invece, non eravamo nelle migliori condizioni, tra acciacchi e malanni vari, e abbiamo offerto una pessima prova. Sono sconfitte che dobbiamo però archiviare immediatamente e sono certo che non influiranno sulla nostra idea di gioco, sulle nostre certezze e sui nostri obiettivi. Tra questi ultimi c’è sicuramente quello di battere la De Akker".

L’attaccante biancoverde elogia e al contempo avverte gli avversari che l’Ortigia ritroverà domani, dopo la sconfitta bruciante dell’andata: “Loro stanno facendo un ottimo campionato, sono sesti, hanno centrato vittorie importanti e fatto delle grandi prestazioni, sono una buona squadra con delle ottime individualità. Devo dire che, all’andata, hanno meritato di vincere, perché la loro prova è stata migliore della nostra, ma domani sarà un’altra storia. Giocheremo in casa e sappiamo cosa fare. Proveremo con tutte le nostre forze a prenderci questi tre punti”.

Il difensore Lorenzo Giribaldi spiega cosa dovrà fare l’Ortigia per riuscire a battere gli emiliani: “Quella contro Bologna non sarà una gara semplice, anzi. Loro sono molto attrezzati, sia sul piano difensivo che su quello offensivo. Dovremo stare molto attenti al loro contropiede e ad alcune loro individualità ed essere molto compatti in difesa, mentre in avanti dovremo cercare di fare al meglio quello che sappiamo. Nelle ultime partite, abbiamo compiuto dei passi falsi, ma domani non possiamo sbagliare, perché è una gara fondamentale. Abbiamo analizzato gli errori commessi a Brescia e Sabadell, staremo attenti a non ripeterli. Sicuramente daremo il nostro massimo, siamo coesi, vogliamo rispondere da squadra, aiutandoci l’un l’altro come sempre”.

Giribaldi, infine, fa appello anche ai tifosi: “Mi auguro ci sia tanto pubblico ad assistere a quello che sarà un match importante e bello da vedere. I nostri tifosi devono essere il nostro ottavo uomo in acqua”.

(Sebastiano Di Luciano nella foto Cinardo)