Truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale: due indagati a Marsala

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, hanno concluso un'indagine coordinata dalla Procura di Marsala relativa a una truffa in danno del servizio sanitario nazionale, perpetrata da un farmacista in concorso con una collaboratrice.

L'indagine è scaturita dal controllo dell'auto del farmacista: all'interno del vano bagagli un cartone contenente numerose scatole di farmaci in corso di validità privi dei bollini farmaceutici. L'assenza di plausibili ragioni alla base del trasporto di farmaci in orario serale e l'agitazione del farmacista, hanno indotto i militari a effettuare una perquisizione anche presso la sua abitazione, dove sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di farmaci privi di fustelle.

Le indagini hanno permesso di rilevare che il farmacista, con il concorso di una propria dipendente, ha simulato cessioni di farmaci a ignari pazienti, falsificando le relative prescrizioni mediche, al fine di beneficiare fraudolentemente dei rimborsi del servizio sanitario nazionale per circa 5 mila euro.

I farmaci oggetto dell'ipotesi di truffa appartengono, infatti, alla categoria "A", cioè sono classificati come essenziali e in quanto tali a totale carico del sistema sanitario. Il quadro indiziario si è aggravato nel corso delle indagini quando il professionista, nel tentativo di giustificare la propria condotta, ha regalato farmaci ai pazienti indicati nelle false prescrizioni mediche, facendo loro firmare apposite dichiarazioni in cui si asseriva che vi erano stati degli errori nell'emissione delle ricette.

(foto archivio)