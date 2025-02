Comiso, furto con spaccata all'alba: arrestati i ladri dopo un inseguimento

Furto con spaccata all'alba ai danni della gioielleria Leonardo Meli in via della Resistenza a Comiso. I malviventi hanno utilizzato come "ariete" una Y 10 ed hanno arraffato gioielli e orologi. L'arrivo di una volante della Polizia li ha messi in fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso a Pozzallo dove l'auto dei ladri è finita contro un muro. I due ladri sono stati catturati e parte della refurtiva è stata recuperata. Uno dei due ladri è rimasto ferito nell'impatto della Y10 con il muro ed è stato trasportato all'ospedale di Ragusa.

“Stavolta è andata male. Gli autori dell’ennesimo furto con spaccata sul territorio ibleo sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva e sono stati pure arrestati dalle forze dell’ordine”. Così il presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, dopo l’episodio che si è verificato all’alba di oggi. Volevo ringraziare le forze dell’ordine per la risposta che hanno saputo dare nell’immediato. Un segnale importante. Massima solidarietà al titolare della gioielleria, Leonardo Meli, che tra l’altro è vicepresidente della nostra sezione cittadina di Confcommercio". A dare l'allarme e a consentire l'intervento della Polizia in pochi minuti è stata la segnalazione al 113 di una persona che ha descritto anche il tipo di auto utilizzata.