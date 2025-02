Acate, nuovi "ingressi" al Consiglio comunale: Graziella Mezzasalma e Luca Salerno

Cambia la geografia del Consiglio comunale di Acate uscito dalle amministrative del 2023. A seguito delle dimissioni per motivi personali di Luigi Denaro, della lista “Acate punto a capo” che sostiene il sindaco Gianfranco Fidone, e di Santi Bongiorno della lista di minoranza “Caruso”, sono subentrati, rispettivamente, Graziella Mezzasalma (espressione del gruppo Mare Dodici), e Luca Salerno per la rinuncia di Ginetta Vavarella.

Nulla però cambia per quanto riguarda i rapporti di forza perché la prima continuerà ad essere rappresentata da Cristina Cicero (la presidente), Simone Caruso, Gianfranco Ciriacono, Irene Tidona, Dafne Lantino, Giovanni Sarrì, Sara Gianninoto, Giovanni Formaggio, Daria Guardabasso, Cristian Palma, Giuseppe Failla e la new entry Mezzasalma, e la seconda da Monia Leta, Sandy Pulichino, Gaetano Castiglione e il nuovo arrivato Salerno. Uno di questi quattro sarà il nuovo capogruppo.