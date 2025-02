Unicef a Siracusa, Alessandro Drago nuovo presidente

L'imprenditore Alessandro Drago, 42 anni, è il nuovo presidente del Comitato Provinciale UNICEF Siracusa. L'ufficializzazione sabato scorso in una assemblea presso l'Urban Center, alla presenza della presidente nazionale del Comitato Italiano per l’UNICEF Carmela Pace e della presidente uscente Giuseppina Cannizzo.

Alessandro Drago ha riconfermato l'impegno , anche a Siracusa e da Siracusa, per l’aiuto concreto, attraverso il volontariato e la collaborazione con soggetti pubblici e privat, per superare gli ostacoli che povertà, violenza, malattie e discriminazioni impongono alla vita dei bambini .

Drago ha annunciato che prossimamente saranno presentate iniziative per il coinvolgimento su tali tematiche della opinione pubblica e del territorio.