Alarm Phome, barca in avaria con 85 migranti a sud di Lampedusa

Almeno 85 persone sono in fuga dalla Libia a bordo di un'imbarcazione a Sud di Lampedusa, secondo quanto rende noto Alarm Phone, che spiega: "Le autorità italiane e maltesi sono state allertate. Le persone a bordo dell'imbarcazione ci hanno detto che il loro motore si è fermato, hanno finito il carburante". Alarm Phone riferisce inoltre di aver perso contatti con la barca e "le autorità non condividono con noi informazioni in merito ad una possibile operazione di salvataggio", conclude.