Incidente sul lavoro in via Piave a Siracusa: operaio cade da un cestello

Un incidente sul lavoro si e' verificato stamane in via Piave, nel quartiere della Borgata di Siracusa. La vittima e' un operaio, 27 anni, che, secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, e' caduto da un cestello mentre era impegnato nei lavori di riparazione dell'illuminazione. Dai primi accertamenti, sembra che un autocarro abbia urtato il braccio del cestello causando la caduta del 27enne. Il giovane e' stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa dove si trova in prognosi riservata.

(foto archivio)