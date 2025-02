Emergenza droga e alcol a Vittoria: 4800 casi, il consigliere Pelligra chiede un osservatorio

Nell'ultima seduta del consiglio comunale di Vittoria, grazie alla relazione del responsabile del dipartimento Dipendenze patologiche dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Mustile, è stata tratteggiata una situazione alquanto complessa e problematica in città, con circa 4800 casi tra droga e alcol accertati dal Sert. Un dato clamoroso in una città con oltre 63mila abitanti. A fronte di ciò ho lanciato una mia proposta che è stata accolta di buon grado dal dottore Mustile”. A dirlo è il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, che chiarisce di cosa si tratta. “Prendendo spunto da quanto riferito in aula dal dottore Mustile – continua Pelligra – e alla luce dell’emergenza presente, ho lanciato la proposta concernente l’attivazione di un osservatorio comunale che comprenda tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle agenzie educative. Ovviamente, ciò presuppone la creazione di un regolamento comunale e l’individuazione di alcune somme in bilancio per dare modo all’osservatorio di potere predisporre iniziative specifiche, anche e soprattutto sul fronte della prevenzione. Il dottor Mustile si è detto disponibile rispetto a questa idea e ha chiarito che, nel caso in cui sarà istituito, il suo dipartimento, se invitato, entrerà a fare parte dell’organismo in questione. Ritengo che questo approccio dato a una materia così delicata sia la cosa migliore che si possa fare per venire incontro a una problematica che, purtroppo, può riguardare tutti trasversalmente. Siamo molto preoccupati, dopo avere ascoltato la relazione di Mustile in aula, da quello che potrebbe accadere. Le istituzioni sono chiamate a fornire dei riscontri all’altezza della gravità della situazione”.