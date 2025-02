Colpo letale a nuova Cosa Nostra, 181 arresti a Palermo: metà sono under 40

Stava tornando agli antichi splendori grazie ai milioni di euro della droga e delle scommesse online illegali puntando tutto su un mix di tradizione e innovazione. Cosa nostra palermitana era pronta a riprendersi il ruolo da protagonista nello scacchiere delle mafie internazionali. I 181 arresti di questa notte sono stati un colpo letale per le ambizioni dei vecchi boss e del nuovo esercito formato per lo più da giovani sotto i 40 anni, affascinati dai valori mafiosi.Ci sono voluti 1.200 carabinieri per bloccare la rinascita di Cosa nostra. Sette distinte indagini confluite nella maxi operazione scattata in cinque mandamenti in città e provincia che ha portato (e in molti casi riportato) in cella padrini storici, gregari, estortori, favoreggiatori e narcotrafficanti. L'operazione, che ha interessato anche altre città italiane, ha azzerato i mandamenti mafiosi della città di Palermo e provincia, in particolare quelli di 'Porta Nuova', 'Pagliarelli', 'Tommaso Natale - San Lorenzo', 'Santa Maria del Gesù' e 'Bagheria'. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio e la persona oltre all'esercizio abusivo del gioco d'azzardo. La procura distrettuale guidata da Maurizio de Lucia ha accertato che accanto alla nostalgia per i valori tradizionali di Cosa nostra le cosche sono entrate nel futuro, hanno investito in nuove tecnologie convinte di fare affari senza rischi. E invece il risveglio è stato amarissimo. Gli inquirenti hanno scoperto che i boss stavano ricostituendo la commissione provinciale. Ma non con i summit nelle masserie degli anni ottanta e novanta. Nemmeno con le riunioni del 2018 finite subito nel mirino degli inquirenti. Questa volta i capimafia avevano progettato di riunire la commissione in una 'virtual room' su telefonini comprati nel dark web e dotati di software criptato. Una sorta di cupola 2.0 gestita con le più avanzate tecnologie informatiche.Chi era fuori tesseva la rete per tornare al tavolo dei grandi, mentre dal carcere i boss gestivano il territorio. Con micro telefonini impartivano ordini, progettavano spedizioni punitive, gestivano gli affari. Grazie a un cellulare il capomafia del mandamento di Porta Nuova Calogero Lo Presti organizzò e guidò in videochiamata una spedizione punitiva contro un avversario colpevole di uno sgarro. Scelse persino gli uomini che dovevano dare una lezione al nemico. Per i magistrati palermitani è l'ennesima dimostrazione di quanto gli istituti di pena non garantiscano l'isolamento dei detenuti con l'esterno.Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo sul punto ha lanciato l'allarme sulla permeabilità delle carceri. "Siamo di fronte ad una estrema debolezza del circuito penitenziario di alta sicurezza che dovrebbe contenere la pericolosità dei mafiosi che non sono al 41 bis - dice - e che invece è sempre più assoggettato al dominio della criminalità".Accanto ai vecchi padrini, agli scarcerati eccellenti cresceva il nuovo esercito di Cosa nostra palermitana, fatto di giovani dei quartieri difficili che hanno sposato i valori delle cosche anche per mancanza d'altre alternative. Ma non solo. Fra i 181 arrestati c'è anche Gaetano Fernandez, 22 anni, protagonista di 'Sicilian Ghost Story', un docufilm sul rapimento e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. La promessa del cinema siciliano è stato arrestato con il fratello per aver ceduto una pistola con matricola abrasa. Secondo gli inquirenti gravitava nell'orbita dei clan.