Calcio a 5, Futura Rosolini a un passo dall'impresa: batte Cetraro 4 -1 ma non basta per sognare la Coppa

Il cuore oltre l'ostacolo. L'impresa non è andata a buon fine, ma il risultato è stato straordinario. La Futura Rosolini, vince per 4 a1 contro il Cetraro, ma è fuori dalla Coppa Italia. Il peggio è arrivato a un minuto e mezzo dalla fine con i granata in vantaggio per 4 a 0. Ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi anche nel calcio a 5. Peppe Milana il migliore in campo della Futura insieme all'insormontabile portiere Piazzese, per fermare Gervasi, commette un brutto fallo e uno dei direttori di gara tira fuori il cartellino rosso. Milana era stato precedentemente ammonito. Il gol della bandiera per i calabresi è il lasciapassare per andare avanti in Coppa Italia. Ma al PalaTricomi strapieno all'inverosimile, non c'è rabbia, forse un po' d'amarezza. La differenza non l'ha fatta il campo ma la differenza reti (Cetraro - Futura all'andata era finita 6 -2). Applausi a scena aperta per i ragazzi granata al fischio finale, ma applausi pure al Cetraro, che sicuramente è una formazione di tutto rispetto. C'è però chi non ha digerito l'espulsione di capitan Milana. E' il main sponsor dei rosolinesi, Vanni Portelli di Gpower. "Non era nè un fallo di espulsione,e l'ammozione è stata troppo severa. Bastava una semplice punizione per un fallo di gioco. Nonostante il risultato che ci premia sul campo, i ragazzi sono stati bravissimi, impeccabili sotto il profilo agonistico".

La partita è stata dai due volti. Il Cetraro gioca con sufficienza nel primo parziale ed il Rosolini ha difficoltà ad affondare i colpi, ma Alessandro Modica realizza il gol dell' 1 a 0 che chiude pure il primo tempo. Nella ripresa la Futura gioca il tutto per tutto e c'è un leggero calo fisico degli ospiti. Realizza ancora Modica e firma il 3 a 0 Milana. Il Rosolini ci crede e sà che recuperare i quattro gol di svantaggio è possibile. I tifosi diventano 'arma' micidiale e quando Franco Gil infila il poker, è l'apoteosi. Poi fatali gli ultimi 2 minuti per i padroni di casa.