Reggio Calabria candidata a Capitale della Cultura 2027

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sarà ricevuto il 26 febbraio, alle ore 11.30, dalla giuria di esperti costituita nel Ministero della Cultura per illustrare la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2027.

Falcomatà, nell'occasione, sarà accompagnato da una delegazione di rappresentanti istituzionali e testimonial.

Le candidate al titolo di Capitale italiana della cultura 2027 sono, in tutto, dieci.

