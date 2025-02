Elezioni nelle ex Province, forse si vota il 27 aprile

Il governo Schifani potrebbe deliberare tra giovedì e venerdì la data delle elezioni di secondo livello nelle ex Province ma già i partiti sono allavoro per la composizione delle liste, soprattutto nei Liberi Consorzi. Alcuni parlamentari, contattati dall'ANSA, confermano che la macchina è stata messa in moto, ad accelerare è soprattutto il centrodestra dopo l'accordo raggiunto ieri nel vertice tra i partiti della coalizione. Il 27 aprile è la giornata più accreditata per l'apertura delle urne.