Gli studenti dell' Istituto Corbino' di Augusta in visita al Commissariato

Oggi, gli alunni dell’Istituto Orso Maria Corbino hanno visitato il Commissariato di Augusta. I giovani studenti, accompagnati dai docenti, sono stati accolti dal dirigente Antonio Migliorisi che, insieme al personale della Polizia Scientifica, ha fatto vivere agli studenti un giorno sulla “scena del crimine”.

Un momento significativo della visita è stato dedicato ai locali che ospitano “Una stanza tutta per sé”, ambiente dedicato alle donne vittime di violenza, realizzato in collaborazione con l’associazione Soroptimist International.

La visita degli alunni dell’Istituto Orso Maria Corbino è stata l’occasione per ribadire, ancora una volta, la piena vicinanza dell’Istituzione Polizia di Stato alla cittadinanza augustana e, in particolar modo, alle parti più deboli di essa.