Crisi del Polo industriale a Siracusa, Gerratana (Pd): schermaglie da prima donna

Il segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, interviene sulla crisi dell'area industriale di Siracusa, all'indomani di un consiglio comunale aperto. Dice Gerratana: "Ho assistito in silenzio e con grande rispetto al consiglio comunale aperto convocato a Siracusa sulla situazione del polo industriale e sono ritornato a casa molto più preoccupato di prima perché, aldilà delle buone intenzioni, la deputazione regionale e nazionale presente all’incontro ha mostrato di avere poche idee e ben confuse. E la cosa è aggravata dal fatto che essendo quasi tutti espressione della stessa coalizione di centro destra, che a Palermo e a Roma ha la responsabilità del governo, ci si aspettava una dichiarazione di intenti e la predisposizione di un percorso chiaro e condiviso. Invece, dopo le inutili schermaglie da prima donna tra Gennuso e Cannata, le uniche parole serie, chiare e precise, le ho registrate esclusivamente negli interventi, seppur con sfumature diverse, dell’on. Carta e dell’On. Gianni, oltretutto sindaci dei Comuni di Melilli e Priolo, che hanno mostrato una conoscenza approfondita e pertinente, ma soprattutto nelle parole del capogruppo del PD Milazzo e nel segretario della CGIL Alosi che hanno centrato il punto di snodo di tutta la problematica: il ruolo di ENI e la sua volontà di abbandonare la produzione di etilene negli impianti di Ragusa, Priolo e Brindisi trasformandosi sostanzialmente in un intermediario commerciale tra l’Italia e gli stabilimenti di produzione esteri avvantaggiati da un minore costo dell’energia e da una legislazione più permissiva dal punto di vista ambientale. ENI è un’azienda a partecipazione statale - dice Gerratana - per cui dobbiamo dedurre che la volontà di chiudere la produzione di etilene per avventurarsi nel mondo dei bio carburanti corrisponde ad una precisa volontà del governo nazionale? Se è così, lo dicano chiaramente! Io credo che, dopo aver depauperato e svenduto la produzione dell’acciaio, la scelta di ENI che avrà gravissime ripercussioni anche nella raffinazione, determinerà lo smantellamento definitivo dell’industria italiana, già peraltro oggi piegata dal 23esimo mese di calo della produzione industriale. I nuovi patrioti stanno trasformando il nostro Paese in una colonia dipendente dal punto di vista energetico, chimico e della raffinazione del petrolio da altri Paesi europei ed extraeuropei. Capisco che per chi ha fondato il proprio successo politico sull’idea di demolizione dell’Europa, oggi ha difficoltà serie a riconoscere che tutto questo può trovare soluzione soltanto in una nuova strategia industriale europea con investimenti seri e reali per uniformare i costi dell’energia tra tutti i paesi europei, eliminare balzelli, come la tassa sulla CO2, che non rendono competitive le produzioni su suolo europeo e finanziare una intelligente transizione ecologica senza compromettere i livelli occupazionali. L’Italia può e deve ottenere tutto questo, ma visto che le persone che hanno idee concrete nel nostro territorio si possono contare sulle dita di una mano e sono anche di schieramenti politici diversi, è necessario un approccio territoriale che il Partito Democratico con il sen. Antonio Nicita, che proprio lunedi sera era in Senato a sostenere la proroga dell’amministrazione fiduciaria dello Stato su ISAB, vuole sostenere rafforzando le battaglie dei sindaci, del sindacato e dei lavoratori del nostro polo industriale".