Installato defibrillatore donato da Argo Software alla zona industriale di Ragusa

Argo Software, realtà leader a livello nazionale nel settore dei software per il mondo scolastico, ha installato un defibrillatore all'esterno della propria sede nella zona industriale di Ragusa. Un'iniziativa che mira a garantire maggiore sicurezza non solo ai propri dipendenti, ma a tutte le aziende e i lavoratori che operano quotidianamente nell'area.

Il defibrillatore, strumento essenziale per il primo intervento in caso di arresto cardiaco, è stato posizionato in un punto strategico e facilmente accessibile, in modo da poter essere utilizzato tempestivamente in caso di emergenza.