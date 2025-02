Ars, stabilizzazione degli educatori socio - pedagogici

La situazione lavorativa degli Educatori professionali socio-pedagogici cambierà grazie ad un emendamento basato su una precisa indicazione Ministeriale, presentato dall'Onorevole Ignazio Abbate (nella foto), insieme ad altri colleghi onorevoli, approvato all'Ars. Nel testo dell'emendamento si legge infatti della stabilizzazione per coloro che negli anni hanno maturato i requisiti indispensabili. Il provvedimento riguarda sia i soggetti attualmente in servizio sia quelli che hanno lavorato in passato con contratto a tempo determinato o flessibile. "L'approvazione di oggi - commenta l'onorevole Abbate - è il coronamento di un lungo percorso condiviso con gli stessi lavoratori che ho incontrato piu volte in tutti questi mesi. Mi preme ringraziare il presidente della Commissione Sanità, On. Giuseppe Laccoto, presso il quale ho perorato la causa degli oltre 100 Educatori che hanno vissuto anni di incertezza. Questi professionisti hanno negli anni maturato i requisiti per essere stabilizzati, lavorando anche in periodo di Covid. Oggi vengono uniformati a tutti quegli operatori che quotidianamente lavorano nel mondo della sanità. Penso all'importanza che hanno avuto e che avranno all'interno dell'offerta sanitaria siciliana, come ad esempio nel reparto specializzato per l'autismo a Ragusa, dove hanno rappresentato delle componenti indispensabili nel trattamento di questa patologia".