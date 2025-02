Cosparge la madre di alcool e minaccia di darle fuoco: arrestata a Messina

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale una donna di 33 anni. E' accaduto a Messina.

I poliziotti sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto al 112 NUE di una madre che lamentava di essere stata cosparsa di alcol dalla figlia che la minacciava di darle fuoco. Gli agenti, giunti sul posto, hanno bloccato la 33enne che li ha aggrediti.

Ai poliziotti la vittima ha raccontato di continue vessazioni morali e fisiche da parte della figlia, nel corso degli anni.

L'indagata è stata accompagnata presso la locale casa circondariale.