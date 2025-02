Ispica, trasforma casolare abbandonato in deposito di droga: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 35enne, che aveva trasformato un casolare abbandonato in un deposito per la droga. E' accaduto a Ispica, in provincia di Ragusa.

Il 35enne è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che poi è stata estesa ad un vecchio rudere abbandonato a lui in uso, distante venti metri dalla sua abitazione, che aveva assicurato con un apposito lucchetto, nel quartiere "Cartidduni". All'interno del casolare gli agenti, grazie al contributo delle unità cinofile, hanno rinvenuto un borsone contenente 850 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutta la sostanza, suddivisa in più di 100 dosi pronte per la cessione a terzi, è stata sottoposta a sequestro. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa.