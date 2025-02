Una "penna" acatese al Festival di Sanremo: il sogno di Alberto Guardabasso

C’è una “penna” acatese in questi giorni al Festival di Sanremo, che dall’Ufficio Stampa Rai vota i cantanti in gara ed esprime opinioni sulle loro esibizioni. Appartiene ad Alberto Guardabasso, 30 anni, ex alunno di chi scrive, che dopo avere conseguito il diploma di ragioniere a Vittoria, ha spiccato il volo verso un mondo non fatto principalmente di numeri, laureandosi in Fashion and Design all’Università di Bologna. La moda, infatti, è la sua passione primaria, ma anche I viaggi, le auto, il fitness e tutto ciò che ruota attorno al lusso lo hanno sempre attratto.

Guardabasso, che scrive per alcune testate online, tra cui la prestigiosa newyorkese V Magazine, ha partecipato come cronista alle sfilate di moda di Milano e Parigi, durante il periodo della Fashion Week, e lo scorso anno è stato presente al Festival di Cannes. Tra i brand con i quali collabora come modello e creator, anche Hugo Boss.

Con questa tua presenza hai coronato sicuramente un sogno inseguito da tempo: “Assolutamente sì. Sanremo è il cuore pulsante della musica e dell’informazione in Italia e farne parte è un traguardo importante per me. Sanremo è un’esperienza unica, che va ben oltre la musica. È fatto di emozioni, incontri e tanto lavoro dietro le quinte. Essere qui significa vivere il Festival da una prospettiva privilegiata, immersi in un’atmosfera straordinaria.”

Come giudichi la prima serata?

“La prima serata è stata intensa ed emozionante, con un livello artistico altissimo e momenti di grande impatto. L’intervento a sorpresa di Papa Francesco ha aggiunto profondità e significato, sottolineando il valore della musica come strumento di pace. Un messaggio che ha trovato un’eco potente nell’esibizione di Noa e Mira Awad, artiste di fama internazionale, che hanno duettato sulle note di Imagine di John Lennon in ebraico, arabo e inglese. Un momento di straordinario valore simbolico, capace di unire voci e culture diverse. Un inizio che ha lasciato il segno”.

Meglio Amadeus o Conti?

“Entrambi hanno lasciato un’impronta indelebile. Amadeus ha portato freschezza e innovazione, mentre Conti ha puntato sulla tradizione e sull’eleganza. Sono due stili diversi, ma entrambi efficaci”.

Condividi la classifica provvisoria?

“È sempre difficile giudicare nelle prime fasi, ma alcune posizioni mi hanno sorpreso. Il Festival è imprevedibile, vedremo come evolverà”.

C'è un giornalista famoso a cui ti ispiri?

“Non c’è un giornalista in particolare a cui mi ispiro, ma stimo profondamente tutti i professionisti del settore”.

Hai potuto incontrare e intervistare qualche cantante?

“Al momento no, ma nei prossimi giorni magari avrò l’opportunità di farlo”.

Emanuele Ferrera