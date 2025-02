Industria a Siracusa, Fdi replica al Pd: agitano paure e fantasmi

Ancora una volta, il Partito Democratico dimostra di essere maestro nell’agitare paure e allarmismi senza mai proporre soluzioni concrete. Parlano di smantellamento dell’industria italiana, quando sono stati proprio loro, con anni di scelte sbagliate, a lasciare il nostro sistema produttivo in balia della burocrazia, di costi energetici insostenibili e di un’Europa che non hanno mai saputo governare politicamente per il bene del nostro paese.

Noi, invece, stiamo lavorando concretamente per il futuro dell’industria italiana e della zona industriale di Priolo, Ragusa e Brindisi.

Cosa abbiamo già fatto con il Governo Meloni: tutela del polo industriale di Priolo: grazie al nostro intervento diretto con il Ministro Urso e del nostro Governo Meloni, è stata garantita la continuità della produzione con la dichiarazione di sito di interesse strategico nazionale su Isab con la golden power attiva, un’azione fondamentale per evitare il blocco delle attività e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Interventi sulla politica energetica: abbiamo ridotto il costo dell’energia per le imprese energivore attraverso misure concrete, che il PD si è sempre limitato a promettere senza mai attuare. Investimenti sulla transizione industriale: il Governo Meloni sta lavorando per una transizione ecologica che non lasci indietro lavoratori e imprese, senza accettare passivamente regole europee penalizzanti e lavorando per l’attuazione di una neutralità tecnologica e una riconversione sostenibile

Il nostro deputato Luca Cannata ha lavorato affinché le istanze delle imprese e dei lavoratori del polo industriale fossero ascoltate dal Governo e tradotte in azioni concrete. Ha partecipato a tavoli di confronto con le aziende del settore, con i sindacati e con il ministro per costruire soluzioni realistiche e attuabili, non semplici slogan.

Con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, stiamo già mettendo in campo:

Un piano di rilancio della zona industriale per garantire competitività e attrarre nuovi investimenti; con Eni si sta lavorando per attivare investimenti di 850 mln su Priolo e garantire l’occupazione diretta e indiretta in chiave sostenibile e di prospettiva futura . Un forte pressing sull’Unione Europea per riequilibrare i costi dell’energia tra i Paesi membri e tutelare la produzione industriale italiana da concorrenze sleali extraeuropee. Misure per la sicurezza energetica nazionale, che garantiscano al nostro Paese indipendenza e stabilità nelle forniture, senza dover dipendere esclusivamente da altri Stati.

Il PD oggi cerca di ergersi a difensore dell’industria, ma dove erano quando si firmavano accordi europei che ci hanno reso meno competitivi? Dove erano quando i costi dell’energia per le nostre aziende salivano alle stelle senza nessun intervento concreto?

Noi non ci limitiamo alle parole. Lavoriamo ogni giorno, con fatti concreti, per garantire un futuro al polo industriale di Priolo e a tutto il sistema produttivo italiano. Mentre altri speculano politicamente sulle difficoltà del settore, noi stiamo costruendo soluzioni.