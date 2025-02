Randagismo ad Avola, la sindaca visita ambulatorio veterinario dell'Asp

La sindaca di Avola, Rossana Cannata, ha visitato questa mattina l’ambulatorio veterinario Asp attivo nei locali comunali, dove ha incontrato l’équipe medica e le operatrici volontarie dell’associazione Canisciolti. Un’occasione per ringraziare chi, con dedizione e professionalità, si prende cura degli animali in difficoltà e contribuisce al controllo del randagismo nel territorio. “Anche oggi - sottolinea - come avviene ormai settimanalmente dall’inizio dell’anno, il personale Asp è al lavoro nella nuova sala operatoria per effettuare microchippature, sterilizzazioni e vaccinazioni, strumenti fondamentali per la tutela del benessere animale e la gestione del fenomeno del randagismo”. L’amministrazione comunale di Avola, in sinergia con l’Asp e con il prezioso supporto delle volontarie, ha fatto importanti passi avanti per garantire un servizio efficiente a tutela degli amici a quattro zampe. Grazie alla ristrutturazione e all’allestimento della sala operatoria nei locali comunali, oggi la città dispone di uno spazio attrezzato e funzionale per interventi veterinari gratuiti per i randagi. Negli ultimi anni, l’amministrazione Cannata ha rafforzato l’azione di prevenzione del randagismo con una serie di iniziative concrete: dalle campagne di sensibilizzazione per l’adozione responsabile ai programmi di sterilizzazione per ridurre il numero di animali vaganti sul territorio, fino all’attivazione di misure di tutela e sostegno per i cani senza famiglia. “Possiamo e dobbiamo fare ancora di più – conclude il sindaco – perché prendersi cura degli animali significa prendersi cura della nostra comunità. Adottare un cane non è solo un gesto d’amore, ma un atto di responsabilità che arricchisce la vita di chi lo compie. Continueremo a lavorare per migliorare i servizi e garantire un’accoglienza adeguata agli animali in difficoltà”.