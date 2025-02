Calcio, l'Avola fa bottino pieno a Vittoria: finisce 2 a 1 per gli ospiti

L'Avola si impone al Vittoria nel recupero della ventunesima giornata del girone B del campionato di Eccellenza. La gara non era stata non disputata domenica scorsa per l’allerta meteo. Gli avolesi hanno battuto a domicilio i biancorossi di Vittoria con il risultato di 2 a 1. Il match si è deciso nell'ultimo quarto d'ora del secondo tempo: al 32' il gol degli ospiti con Alfò su rigore; al 35′ altro rigore, questa volta per il Vittoria: lo segna Flavinho. Quando il pareggio sembrava già scritto, al 41′ il gol del successo dell'Avola con un tiro "sporco" di Fratantonio deviato da un difensore locale che ha messo fuori causa il portiere locale.