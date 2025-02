Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania sbanca a Padova: batte Plebiscito per 10 a 6

L'Ekipe Orizzonte vince il big match di giornata e mantiene il primo posto nel campionato di A1 femminile di pallanuoto, accanto alla Roma.

Le catanesi hanno vinto in modo autoritario in casa del Plebiscito Padova, rivali battute 10-6 nell'anticipo nel corso di una partita in cui il risultato non è mai stato in discussione.

Tre punti pienamente meritati per la formazione allenata da Martina Miceli, avanti 3-1 già al termine del primo tempo.

Distacco invariato nel secondo parziale, chiuso sul 6-4, e rossazzurre avanti anche nella terza frazione, finita 7-4.

Ultimo tempo vinto ancora dall'Ekipe Orizzonte, per 3-2, con le etnee che erano state avanti anche di sei lunghezze fino a pochi minuti dal fischio finale.

Dafne Bettini è stata la top scorer del match con tre gol, mentre Charlize Andrews e Chiara Tabani sono andate a segno due volte a testa. Una rete ciascuno anche per Bronte Halligan, Gaia Gagliardi e Morena Leone.

"Abbiamo vinto meritatamente - ha detto Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte - e torniamo a casa con un bel successo, sapendo di aver fatto una buona prestazione. Le ragazze mi sono piaciute soprattutto in difesa e di sicuro questa partita rappresenta un buon viatico per quelle che verranno, comprese le finali di Coppa Italia in programma la prossima settimana".

Sabato 15 febbraio alle 15:00 l'Ekipe Orizzonte affronterà le ungheresi del Bvsc Zuglò nella quinta giornata del girone D di Champions League. La squadra catanese ha già staccato il pass per i quarti di finale della competizione con due turni di anticipo.