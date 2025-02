Stop ai concorsi prima del voto nelle ex Province: accordo bipartisan

Sospendere le procedure concorsuali avviate dai commissari straordinari dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane in attesa che i nuovi vertici degli enti di area vasta, che andranno alle elezioni di secondo grado nel mese di aprile, si insedino e decidano come procedere rispetto a questi atti. Lo prevede un ordine del giorno presentato da numerosi deputati di maggioranza e di opposizione all'Ars e rivolto al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il documento è stato votato all'unanimità da Sala d'Ercole. "Una iniziativa che nasce dalle anomalie che si sono registrate in alcune province - spiega il deputato del Pd Nello Dipasquale - La decisione più corretta e di buonsenso è quella di lasciare che siano i futuri organismi, che presto si insedieranno alla guida delle ex province, a decidere quali siano le esigenze degli enti che vanno ad amministrare e, di conseguenza, come comportarsi rispetto a queste procedure. Una scelta che garantisce la massima trasparenza e la regolarità della competizione elettorale".