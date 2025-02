Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 30enne a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un 30enne in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono scaturite dalla coraggiosa e sofferta denuncia sporta dalla madre del giovane che è riuscita a chiedere aiuto ai Carabinieri, esasperata dalle continue richieste di denaro da parte del figlio, richieste alle quali la donna non riusciva più a far fronte.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, sistematicamente e da oltre dieci anni, minacciava i genitori, anche di morte, e avanzava continue pretese di denaro; in diverse circostanze ha anche messo a soqquadro il negozio gestito dalla madre asportando i prodotti in vendita rendendo nel tempo necessari diversi interventi dei Carabinieri e della locale Polizia Municipale.

Arrestato, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.