Deve scontare cumulo di pene e tenta la fuga: arrestato ad Augusta

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di espiazione pena di 5 anni e 8 mesi a seguito di cessazione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti di un uomo di 35 anni.

In specie, agenti del Commissariato di Augusta, nelle prime ore della mattinata, hanno eseguito il suddetto ordine, emesso dalla Procura generale della Corte d’Appello di Catania, nei confronti del trantacinquenne, a carico del quale vi era un cumulo di pene per fatti delittuosi commessi, in tempi diversi, nella città megarese, tra il 2014 ed il 2020, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

All’atto in cui gli agenti dovevano fare ingresso presso l’abitazione, il soggetto dapprima ha tentato di richiudere la porta agli agenti per impedire il compimento dell’atto e poi ha opposto resistenza, tentando la fuga. Nel corso della perquisizione domiciliare, è stata trovata una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché un bilancino di precisione.

Bloccato dagli agenti, l’uomo è stato condotto presso il Commissariato di Polizia per gli adempimenti di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, segnalato all’Autorità amministrativa competente per detenzione di droga ad uso personale e successivamente accompagnato presso il Carcere di Brucoli.