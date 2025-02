Sequestrate a Palermo 16 biciclette elettriche: erano state modificate

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno effettuato un servizio straordinario alla circolazione stradale insieme a personale della motorizzazione civile, finalizzato al contrasto del transito su strada delle biciclette elettriche modificate.

La zona interessata dal controllo dei militari, è stata quella di Corso Calatafimi e strade limitrofe dove i Carabinieri, hanno proceduto al sequestro ai fini della confisca, di sedici biciclette elettriche risultate modificate.

Di fatto le bici erano dotate di un acceleratore che, consentiva il movimento in assenza di pedalata, rendendo i mezzi dei veri e propri scooter.

Elevati oltre settanta verbali di contestazione, per un valore complessivo di oltre 100.000 euro, per la violazione di varie norme tra cui la guida senza patente, la guida senza casco, la mancata copertura assicurativa RCA e la mancata immatricolazione.