Controlli a un cantiere edile a Messina, 6000 euro di multa

Il Comando Provinciale Carabinieri di Messina hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito nella zona nord del centro peloritano.

Nel corso dell'attività ispettiva, i militari dell'Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore, in particolare è stata contestata l'omessa predisposizione delle misure obbligatorie volte alla sicurezza degli operai, per evitare cadute dall'alto.

Il titolare è stato pertanto denunciato ed a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 6.000 euro, con la contestuale sospensione dell'attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Occorre tuttavia precisare che tutti i lavoratori controllati sul posto dai Carabinieri, impegnati nelle attività di cantiere, sono risultati in regola.