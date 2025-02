Il Catania a caccia di continuità di risultati domenica ospita la Casertana

Il campionato di serie C tocca la tappa numero 27, ottava giornata di ritorno della stagione regolare. Nel girone C continua il grande equilibrio in testa alla classifica ma questa volta a provare l'allungo è l'Audace Cerignola: i pugliesi di Raffaele arrivano da 4 vittorie consecutive e vantano una serie utile di ben dodici turni;

prossimo impegno contro la Turris (domenica, ore 17.30) che anche con il figlio d'arte Andrea Juliano in panchina ha collezionato un ko, il quinto consecutivo che allontanano sempre più l'ipotesi play-out.

Il Monopoli, a -3 dalla vetta, arriva dal quarto ko in campionato, tra l'altro maturato tra le mura amiche nel momento in cui viaggiava in testa alla classifica; la squadra di Colombo sarà impegnata ancora in casa contro il tranquillo Team Altamura (domenica, ore 17.30).

Il Benevento non ha certo cominciato al meglio il dopo Auteri e il nuovo tecnico Michele Pazienza ha esordito con una sconfitta; i giallorossi, che non vincono da cinque turni, sono chiamati alla sfida casalinga contro il Messina (sabato, ore 15) che con Banchieri in panchina ha ottenuto cinque punti in tre partite.

Si è fermato proprio sul più bello l'Avellino, quando già assaporava odore di primato dopo tre vittorie consecutive e una serie utile di sei turni; al "Partenio" arriva adesso il Crotone (domenica, ore 15) che ha solo tre punti in meno e ha appena vinto uno scontro diretto play-off contro il Potenza. A proposito i lucani guidati da De Giorgi cercheranno di riscattarsi contro la Juve Next Gen (domenica, ore 12.30) che è arrivata all'undicesimo risultato utile consecutivo (8 vittorie e 3 pareggi) e grande merito va a Brambilla che aveva preso in mano la squadra in piena zona play-out.

A Trapani sta funzionando la cura Torrente perchè con lui sono arrivate due vittorie e al "Provinciale" sono in palio punti importanti contro il Sorrento (domenica, ore 15) che ha un solo punto in meno e anche un curioso primato con 30 reti all'attivo e altrettanti subiti.

Il Catania, sempre capace di colpi imprevedibili come il successo di Monopoli seguiti da tonfi clamorosi non riesce a trovare quella continuità necessaria per fare un campionato di livello;

gli etnei ospiteranno al "Massimino" la Casertana (domenica, ore 17.30). Nella panchina rossazzurra non ci sarà il tecnico Toscano, squalificato per un turno dal giudice sportivo.

(Nella foto Andrea De Paoli del Catania)