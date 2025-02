Lezione di legalità al 'Giuseppe Fava' di Mascalucia

Una lezione speciale è stata quella organizzata dai Carabinieri per gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime e seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto "Giuseppe Fava" di Mascalucia, che hanno avuto l’opportunità di incontrare i militari della Compagnia di Gravina di Catania per un confronto sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa, che rientra nel progetto di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola, ha visto la partecipazione del Capitano Riccardo Capodivento, Comandante della Compagnia di Gravina di Catania, e del giovane Carabiniere Mauro Criscuolo, addetto alla Tenenza di Mascalucia. Proprio quest’ultimo, grazie alla sua età e al linguaggio diretto e vicino agli studenti, è riuscito a creare un clima di empatia e fiducia, abbattendo eventuali barriere di disagio e favorendo un dialogo aperto e sincero, quasi alla pari.

scolastica e dagli insegnanti, che hanno sottolineato l'importanza di questi incontri per sensibilizzare i ragazzi e promuovere una cultura della legalità. L'auspicio è che momenti di confronto come questo possano ripetersi, contribuendo a rafforzare nei giovani la consapevolezza dei propri diritti e doveri e dell'importanza del legame con le istituzioni, che lavorano per la loro sicurezza e il loro

benessere.