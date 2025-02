Eletti i quattro giudici della Consulta, Meloni soddisfatta

l Parlamento in seduta comune ha eletto i quattro giudici mancanti della Consulta. I nomi sono quelli di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli. Il via libera è arrivato con l'intesa tra i partiti dopo 14 votazioni per un giudice e 5 per gli altri tre La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato, a nome proprio e del Governo, un messaggio di auguri ai nuovi giudici della Corte Costituzionale. Il Presidente Meloni - si legge in una nota - ha espresso la propria soddisfazione per l'ampio accordo raggiunto tra le forze parlamentari, che ha consentito la contestuale elezione dei quattro componenti e la ricostituzione del plenum della Consulta.