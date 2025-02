Modica, ladri di minicar di Scicli e Pachino: denunciati dalla Polizia tre ragazzi

La Polizia di Modica ha denunciato tre giovani stranieri, uno appena maggiorenne, gli altri di 16 e 15 anni, abitanti a Pachino e Scicli, per tentato furto di una minicar parcheggiata all’esterno delle scuole del quartiere Sorda di Modica. Un agente libero dal servizio ha notato i tre nei pressi di una minicar in sosta: in particolare due armeggiavano sulla serratura e riuscivano ad entrare nell'auto, mentre uno fungeva da palo.

Allertato il 112 in pochi istanti è giunta sul posto la volante che ha bloccato i giovani che cercavano di allontanarsi per le vie del quartiere, senza però riuscirvi. I due hanno forzato – danneggiandola – la serratura della piccola vettura ed hanno anche rovistato all’interno alla ricerca di soldi o altro materiale da rubare. Soltanto il tempestivo intervento della Polizia ha scongiurato il furto della vettura.