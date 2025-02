Incidente in via Dante a Palermo: ferite madre e figlia

Incidente in via Dante, all'incrocio con via Città di Palermo, a Bagheria. Una donna di 42 anni e la figlia di 13 anni, mentre attraversavano la strada, sono state investite da una Fiat Panda. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, hanno prestato soccorso alle persone coinvolte e richiesto l'intervento del 118. La donna, che ha riportato un trauma ad una gamba, è stata trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, mentre la figlia, illesa ma visibilmente scossa, è stata accompagnata al Di Cristina per accertamenti. Il padre della minore, giunto sul posto, ha assistito la figlia. L'automobilista, che si è fermato a prestare soccorso, ha dichiarato di non averle viste. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato tutti i rilievi del caso, comprese foto e planimetrie, per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità e sanzioni.