Elezioni a Solarino, Scorpo ribadisce il suo no alla sindacatura: c'è aria di 'referendum'

Se la politica a Solarino continua a passare sui social, non è credibile. Fake su fake in questi giorni di accordi che si fanno e di disfano come la tela di Penelope, nell'arco di poche ore. La politica si fa nelle strade ed accanto ai cittadini, sopratutto tra le fasce che hanno maggiori difficoltà. Le chiacchere stanno a zero, la corsa è per la sopravvivenza, per mettere insieme il pranzo e la cena. "Queste elezioni dice l'uscente e ricandidato de 'La Svolta Buona, Peppe Germano, sono una "questione dei sampalisi e riguardano soltanto loro". "Per perorare la mia causa - aggiunge Germano - non chiamerò sul palco i big del mio partito, che sono tanti. Perchè è una vicenda tutta solarinese". Per Germano si tratta più che di una elezione, di un Referendum. "Nessun uomo o una donna sono infallibili - dice l'ex primo cittadino - ma chiedo di essere giudicato per quello che ho fatto. Voglio sapere se ho ben lavorato o meno, per la collettività".

L'antagonista politicamente di Germano, al di là della candidatura o meno, rimane l'ex sindaco Seby Scorpo. Allettato con la febbre si cura a casa con antibiotico e cortisone. Con un filo di voce dice che segue a distanza l'evolversi della situazione. Sul candidato Enzo Lonero non si sbilancia. Per lui al momento è soltanto un 'nì'. Scorpo ribadisce quello che aveva già detto in consiglio comunale. "Non mi candiderò a sindaco". Insomma, il cerchio non si chiude. "Ci sono troppe componenti che avanzano le loro pretese - dice Scorpo - Anche gente che può rappesentare una cinquantina di preferenze chiede la sindacatura. Con questo modo di ragionare non si va in nessun posto. Occorre fare sintesi e schierare il miglior candidato che può esprimere la coalizione".

Il Pd per evitare di essere stritolato anche da una parte di 'fuoco amico', non mette in campo il simbolo e cerca di piazzare i suoi candidati nei vari fronti aperti. L'aria del 'civismo' invece tira fuori il nome di Giuseppe Oliva. Ironia della sorte è cugino di Francesca Oliva, già vice sindaco con Peppe Germano nella precedente consiliatura.

(Nella foto Seby Scorpo)