Presi a Mussomeli con 2 chili di hashish: uno in carcere, altro ai domiciliari

La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato circa due chili di hashish e arrestato due persone nel corso dell'operazione denominata "Delivery Express", avviata lo scorso gennaio. Insieme ai colleghi di Mussomeli, le Fiamme gialle nissene hanno bloccato, in flagranza di reato, un uomo originario di Mussomeli e l'altro della provincia di Agrigento, che trasportavano circa 1,6 chili di hashish a bordo di un'auto. Nelle successive perquisizioni domiciliari sono stati trovati 400 grammi di hashish e marijuana. Il Gip ha disposto l'arresto in carcere per uno deglii ndagati e i domiciliari per l'altro. La droga era destinata alla vendita nelle province di Caltanissetta e Agrigento, con un potenziale profitto di circa 25.000 euro.