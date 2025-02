Legalità, la Guardia di finanza incontra gli studenti di Piazza Armerina

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, nell'ambito delle iniziative "volte a diffondere l'educazione alla legalità economico-finanziaria, hanno incontrato gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Falcone - Cascino" di Piazza Armerina". "L'iniziativa si inquadra nell'ambito del Protocollo d'intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito, finalizzato ad illustrare agli studenti il concetto di ''legalità economica'' ed il ruolo delle Fiamme Gialle", dicono dalla Gdf. Il Tenente colonnello Gaetano Petrizzo, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna, unitamente al S.Ten. Angela Salvati e al Maresciallo Marco Cioffi, parlando con circa 90 alunni alla presenza del Dirigente scolastico, Annamaria Messina, hanno introdotto i temi della convivenza civile, del rispetto delle regole sociali e della legalità, anche fiscale, come presupposto per una società basata sulla costruzione di un bene comune nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione italiana. Gli alunni, dopo la riproduzione di un filmato riguardante i vari settori di servizio che vedono giornalmente impegnate le Fiamme Gialle al servizio dei cittadini nel contrasto all'evasione fiscale, allo spreco di risorse pubbliche, alla falsificazione dei marchi ed alle altre forme di illegalità economica diffuse nel Paese, hanno potuto assistere ad una dimostrazione pratica di unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Catania, durante la quale è stato descritto il lavoro che ogni giorno i conduttori e i loro cani svolgono nei porti, negli aeroporti e nelle strade cittadine per scovare sostanze stupefacenti e banconote occultate. "L'incontro, che ha suscitato notevole interesse tra i piccoli alunni, testimonia ancora una volta la vocazione sociale e la costante vicinanza del Corpo al mondo della scuola e agli studenti per concorrere nella promozione della cultura della legalità, a partire dai più giovani".