Il M5s inaugura a Catania la nuova sede dlel gruppo Centro - Librino

Sabato 15 febbraio, in via Nino Martoglio 14, alle ore 16.30, sarà inaugurata la nuova sede del Gruppo territoriale Catania Centro e Librino del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti e i Consiglieri comunali invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo spazio aperto al confronto e al dibattito, con la speranza di rilanciare tutti insieme una visione nuova della città di Catania. Una città dove i beni comuni dovranno tornare al centro del dibattito politico, in contrapposizione all’attuale idea di privatizzazione degli spazi urbani, delle spiagge, dei porti e della cementificazione selvaggia. Un’alternativa credibile a questa amministrazione, e allo stato di degrado in cui viviamo da anni, è possibile con l’aiuto di tutti i catanesi.