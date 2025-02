Tar Sicilia, il presidente Veneziano: "Mancano i magistrati"

Definitivamente consolidata nel corso del 2024 la situazione della dotazione di Magistrati del Tar per la Sicilia. E' quanto emerge dalla relazione del presidente Salvatore Veneziano, presentata in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario.

"In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, avevo svolto una dettagliata comparazione della situazione palermitana rispetto a quella di altri Tribunali di dimensioni analoghe o comparabili (segnatamente Milano e Catania) che evidenziava quanto la pesante e prolungata carenza presso questa Sede incidesse sulla sua stessa funzionalità - scrive il presidente -. L'attivazione delle due nuove sezioni interne - già formalmente istituite in corso d'anno 2022, con decorrenza dall'inizio dell'anno 2023, ma in realtà entrate in funzione solo a partire dal mese di giugno 2023 - aveva fortunatamente già "imposto" un consistente aumento della dotazione 'di fatto' dei Magistrati qui in servizio, accresciuta da 12 a 19 unità (compreso il Presidente) con la immissione in servizio di cinque Referendari di prima nomina tra i mesi di giugno e settembre 2023, oltre al trasferimento da altre sedi dei due Consiglieri cui sono state attribuite le funzioni di Presidenti delle nuove sezioni. Nel corso dell'anno 2024 tale situazione numerica è rimasta inalterata anche a seguito dell'avvicendamento conseguente alla tornata di trasferimenti e contestuali immissioni in servizio di nuovi Magistrati avvenuti in corso di anno".

"La situazione - aggiune il Presidente Veneziano - non risulta però ancora pienamente satisfattiva in quanto registra tutt'ora una elevata scopertura (pari a - 5 unità) rispetto alla pianta organica di diritto, che indica in 24 (compreso il Presidente titolare) il numero teorico dei Magistrati qui assegnabili, e impone che una delle sezioni interne operi con solo 3 unità di Magistrati (compreso il Presidente) con comprensibili difficoltà operative già nella composizione del collegio giudicante in caso di assenze, ferie o altri impedimenti che impongono quindi l'applicazione di un Collega da altra sezione".

"A oggi, pur dando atto dell'assestamento della situazione - sottolinea Veneziano - non posso quindi che rinnovare l'auspicio che per effetto di una nuova procedura concorsuale - però ancora da bandirsi, sia pure per un elevato numero di posti - si possano creare i presupposti per l'assegnazione di ulteriori Magistrati per la più ampia possibile copertura della pianta organica di diritto e, in ogni caso, quanto meno per il raggiungimento di una complessiva copertura di fatto di non meno 20 Magistrati, oltre il Presidente titolare".

Nel corso dell'anno 2024 sono stati depositati 1.817 nuovi ricorsi, in decremento (-175 ricorsi, pari a circa -8,8%) rispetto al totale dei depositi dell'anno precedente. Il dato risulta però in qualche modo bilanciato dall'incremento dei ricorsi per motivi aggiunti aumentati dai 169 dell'anno 2023 ai 250 del 2023 (pari a circa il +48%). E' quanto emerge dalla relazione del presidente Salvatore Veneziano, presentata in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Nel corso dell'anno 2024 sono stati definiti 3.461 ricorsi; da tale dato - tenuto conto della pendenza all'1.01.2024 (4.052 ricorsi) e del nuovo introito (1.817 nuovi ricorsi + 93 riaperture di fascicoli pregressi) - deriva una pendenza al 31.12.2024 di 2.501 ricorsi, con una differenza rispetto alla pendenza al 31 dicembre dell'anno precedente di -1.551 ricorsi, pari a circa il - 38%; sono state tenute, dalle cinque Sezioni interne, complessivamente 108 camere di consiglio e 129 udienze pubbliche, delle quali n. 23 udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, con un aumento rispetto al 2023 di +18 camere di consiglio e +24 udienze pubbliche, delle quali +2 udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato; sono state pubblicate 3.109 sentenze, delle quali 272 sentenze brevi; 144 decreti decisori; 511 ordinanze cautelari e 162 decreti cautelari monocratici; 672 ordinanze e decreti collegiali; 146 ordinanze presidenziali e 195 altri provvedimenti monocratici; la Commissione per l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ha tenuto 10 sedute a fronte di 83 nuove istanze presentate; risultano adottati 77 provvedimenti decisori e 37 istruttori.

RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DEL PNRR

"Il bilancio dell'anno appena trascorso è positivo. Il bilancio statistico, il bilancio numerico è indubbiamente di tutto rispetto, perché noi abbiamo continuato a definire ricorsi arretrati, definire pendenze. Abbiamo raggiunto in anticipo rispetto alla scadenza del giugno 2026 quello che è l'obiettivo del programma del PNRR nel quale è inserita la giustizia amministrativa e questo tribunale. Abbiamo tempi medi di definizione del giudizio che sono intorno ai 15 mesi, tempi di trattazione cautelare che si contano a giorni e tempi di definizione del giudizio sugli appalti, questa delicata materia in cui siamo assistiti da un rito speciale, nell'ambito di alcune settimane. Quindi il dato è sicuramente positivo. Per tutto il resto il Tribunale ha riacquistato una sufficiente dotazione di magistrati e di personale, insomma abbastanza sufficiente, anche se ovviamente è sempre migliorabile e quindi l'attività può scorrere senza particolari emergenze, senza particolari problematiche". Così ai microfoni dell'Italpress Salvatore Veneziano, presidente del TAR per la Sicilia, a margine della cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario.

"L'obiettivo per il nuovo anno è quello di proseguire in questo trend e quindi essere sempre più presenti ed efficaci con decisioni tempestive - aggiunge Veneziano -. Poi, evidentemente, l'altro obiettivo, diciamo che è un obiettivo di ordine qualitativo un po' più articolato, è quello di riuscire anche a dare delle indicazioni, delle risposte sostanzialmente, diciamo, utili per la cittadinanza, utili per la comunità, utili per le amministrazioni. Ma questo evidentemente non dipende soltanto da noi, perché noi comunque interveniamo in riscontro, in verifica di attività amministrativa. Se l'attività amministrativa è efficace, sufficiente e pertinente, allora vuol dire che noi interveniamo nei limiti dei ricorsi, ma vi è un trend positivo. Se invece l'amministrazione e l'attività amministrativa è in qualche modo deficitaria, noi non possiamo evidentemente che risentirne anche noi. E da questo punto di vista la persistenza, insomma, di circa un 30% di contenzioso per violazioni di obblighi procedimentali, obblighi di pagamento, obblighi di riscontri, mancati riscontri dell'amministrazione delle istanze cittadine, è evidentemente un problema. Un problema che non possiamo chiaramente risolvere noi.

Noi possiamo provare a contribuire, ma il primo impegno deve venire dall'amministrazione attiva".