Siracusa, da martedì area interdetta all'Umbertino per lavori

Modifiche alla viabilità nell’area Umbertina a Siracusa per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione e messa in quota delle basole in alcuni tratti. Dalle 7 di martedì 18 alle 18 di giovedì 20 febbraio, nella bretella ovest di Foro Siracusano, nel tratto interposto tra corso Umberto I e via Diaz vengono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Anche in via Imera prevista l’istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati.