Il Papa ricoverato al 'Gemelli' per la bronchite

Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli e sta per eseguire gli accertamenti. Da fonti vicine al suo entourage che sono con lui in ospedale, non si esclude, apprende l'ANSA, un ricovero fino a cinque giorni. La notizia del ricovero del Pontefice era stata data dalla sala stampa vaticana: "Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Il Papa, dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, ha deciso infatti di ricoverarsi al Gemelli a causa del persistere della bronchite. Il Pontefice dovrebbe essere ricoverato al decimo piano come accaduto le precedenti volte. L'ultimo ricovero di Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma risale a giugno del 2023 per l'intervento all'intestino. Si era comunque recato in ospedale per dei controlli giornalieri sia a novembre 2023 che a febbraio 2024.