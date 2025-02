Vance: "Truppe Usa in Ucraina se Putin non è in buona fede"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.087. La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera si apre in un clima di forte tensione all'indomani dell'attentato nella città tedesca. Previsto un bilaterale Kiev-Washington. Il vicepresidente Usa Vance ha fatto sapere al Wsj di non escludere un intervento militare americano in Russia, se Putin non accetterà un accordo di pace con l'Ucraina che garantisca l'indipendenza a lungo termine di Kiev. Intanto Trump ha annunciato colloqui sulla guerra tra americani, ucraini e russi la prossima settimana in Arabia Saudita: ma Kiev smentisce. Dal 2022 Mosca non partecipa alla Conferenza. Il presidente Usa apre alla Cina al tavolo dei negoziati, ma non all'Europa.