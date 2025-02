Amarcord, quando Iva Zanicchi incantò il pubblico di Acate a Villa D'Amanti

Iva Zanicchi ha ricevuto finalmente il “Premio alla Carriera Città di Sanremo” nell’edizione di quest’anno del Festival, magistralmente condotta da Carlo Conti. “ In tanti mi hanno detto, meglio un premio da viva che da morta”, ha commentato con la sua solita ironia l’Aquila di Ligonchio”.

E Lo meritava davvero per la sua carriera straordinaria e perché, come cantante donna, ha trionfato ben tre volte, 1967, 1969, 1974, su undici partecipazioni. "Non pensare a me", "Zingara" e “Ciao cara come stai?", qualcuno ancora le canticchia sull’onda della nostalgia.

Fans di due generazioni si sono “innamorati” di lei e ad Acate in tanti ricordano che, a metà degli anni Settanta, cantò e fece ballare il pubblico delle grandi occasioni nella mitica ed avveniristica Villa D’Amanti, che da tempo ha cessato l’attività.

Arrivarono estimatori da una parte della Sicilia occidentale e il successo della serata fu travolgente, oltre ogni aspettativa.

L’ultima presenza in provincia di Ragusa di Iva Zanicchi risale all’agosto del 2016, quando in piazza Libertà chiuse la ventiduesima edizione del premio “Ragusani nel mondo”. In quell’anno volle scegliere Ragusa Ibla quale base logistica per la sua tournée in Sicilia.

Nella foto l’artista tra i fratelli Giovanni (a sinistra) e Carmelo D’Amanti