Modica, la sindaca azzera la Giunta comunale: i nuovi assessori la prossima settimana

Il primo passo verso un nuovo assetto amministrativo a Modica. Come previsto, lo ha compiuto il sindaco, Maria Monisteri, azzerando la Giunta che l'ha accompagnata dal 17 giugno del 2023. "Non sono scaramantica - aveva dichiarato la sindaca alla presentazione ufficiale dei suoi assessori - ed ho scelto questa data per presentare la mia squadra". Era un sabato, quel 17, alle porte dell'estate.

Adesso, quella compagine amministrativa non esiste più. Per qualche giorno c'è solo il sindaco, fino alla nomina dei nuovi assessori. Ma se ne parlerà nei primi giorni della prossima settimana.

“Ho provveduto stamattina - scrive la sindaca - alla revoca della nomina dei componenti della Giunta Comunale e al conseguente azzeramento dell’organo esecutivo e delle deleghe assessoriali. A seguito di una verifica politico-programmatica sulla scorta dell'esperienza maturata da inizio mandato ad oggi, ho ritenuto utile una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo della Città che implica il rilancio dell'azione politico-amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico e nel rispetto del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione".

"Il provvedimento assunto è anche dettato da valutazioni politiche, - continua Maria Monisteri - a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione di governo per perseguire con rafforzata unità il programma politico amministrativo. Alla luce del fatto che la nomina e la revoca dei componenti della Giunta municipale è nella piena disponibilità del Sindaco in considerazione di ampie valutazioni di opportunità politica amministrativa, ho ritenuto di procederne all'azzeramento. Una decisione, la mia che, come recita la determina, esula da valutazioni di qualità personali o professionali nè ha carattere sanzionatorio nei confronti di chi mi ha collaborato dall’inizio del mandato. La prossima settimana provvederò, con successivo e separato provvedimento, alla ridefinizione della composizione della Giunta Comunale e all'assegnazione delle deleghe”.

C'è attesa negli ambienti politici per i nomi dei nuovi assessori che potrebbero fornire indicazioni su quello che sarà il percorso della nuova squadra, anche da un punto di vista delle difficoltà e della sintonia con l'onorevole Ignazio Abbate, parlamentare di riferimento alla Regione.

NELLA FOTO, da sinistra: Antonio Drago, Giorgio Belluardo, Samuele Cannizzaro, Delia Vindigni, Maria Monisteri, Chiara Facello, Saro Viola, Tino Antoci