Grandinata su Floridia, incidente al Viale Veneto per l'asfalto viscido

Una grandinata di 10 minuti si è abbattuta su Floridia poco prima delle 13. Ghiaccio grosso come dei sassi che ha ammantato corso Vittorio Emanuele e provocato danni alle colture della zona. La pioggia caduta in abbondanza in pochi minuti ha sciolto, però, la grandine. Le strade sono però rimaste bagnate per la pioggia che è andata avanti fino alle 14,30. L'asfalto reso viscido, potrebbe essere stato la causa di un tamponamento che si è verificato tra Viale Vittorio Veneto e via Turati. L'incidente ha coinvolto Una Grande Fiat 500 e una Dacia che stava per superare la rotatoria che incrocia il Viale. Danni soltanto agli autoveicoli, senza conseguenze per i due conducenti che hanno atteso l'arrivo della polizia municipale. I vigili urbani hanno ricostruito la dinamica del sinistro.