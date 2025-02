Indicazioni della polizia a Siracusa per gli ospiti di strutture ricettive

Come è ormai noto, tutti i gestori di strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e che nelle 24 ore successive all’arrivo (e comunque entro le sei ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore) gli stessi gestori devono comunicare alle Questure territorialmente competenti, tramite il portale “Alloggiati Web”, le generalità delle persone effettivamente ospitate.

Ciò vale anche per i locatori o sublocatori che affittino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a trenta giorni (così dette locazioni turistiche), anche nelle ipotesi del così detto Home Exchange (scambio di appartamento a costo zero) e nei Marina Resort, strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno di unità navali.

Pertanto, i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia hanno l’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati rilevate dalla carta d’identità (o altro documento di identificazione).

Al fine di verificare tale corrispondenza, non sono consentite forme di check-in a distanza o da remoto ovvero mediante strumenti telematici o elettronici o piattaforme social.

Le generalità, rilevate sul posto dal documento d’identità, dovranno poi essere comunicate tramite il portale alloggiati web secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del Ministero dell’interno del 16 settembre 2021.

La Questura di Siracusa, con l’occasione, comunica che nel sito della Questura, raggiungibile attraverso il sito della Polizia di Stato, è presente tutta la modulistica necessaria per la registrazione dell’alloggio sul portale alloggiati web e che la pratica può essere avviata in ogni momento, preferibilmente non concentrandosi nei mesi estivi, causando un rallentamento sull’evasione delle pratiche.

Per ogni chiarimento si può inviare una mail all’indirizzo: upgsp.sr@poliziadistato.it