Auto in fiamme sulla Catania - Siracusa, investito un poliziotto

Una pattuglia della Polizia Stradale è intervenuta sull’autostrada Catania – Siracusa, all’altezza del viadotto Mulinello (Augusta) per un’autovettura in fiamme posto sulla corsia di emergenza.

Uno dei due operatori di polizia, Giancarlo, in servizio al Distaccamento della Polizia Stradale di Lentini, stava procedendo a segnalare l’ingombro della corsia per la tutela della sicurezza della circolazione.

Un’autovettura, sopraggiunta a forte velocità, tamponava violentemente l’autovettura che la precedeva e che veniva spostata violentemente sul lato destro della carreggiata dove si trovava Giancarlo il quale veniva investito e scaraventato violentemente a terra.

Il poliziotto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove gli sono stati riscontrati diversi traumi e fratture, tra cui quella del femore per il quale ha subito un delicato intervento chirurgico.

Il lavoro della Polizia Stradale non è solo quello della repressione dei comportamenti illeciti ma soprattutto quello di garantire sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada.