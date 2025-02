Gli trovano nell'abitazione cocaina e marijuana: denunciato a Lentini

Continuano in tutta la provincia i servizi di controllo finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini hanno denunciato un giovane di 24 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita con il prezioso contributo dell’unità cinofila della Questura di Catania, sono stati rinvenuti e sequestrati 1,7 grammi di cocaina e 16,5 grammi di marijuana.